Кафельников о матче Медведева и Джоковича: невозможно спрогнозировать, кто победит

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о предстоящем противостоянии между россиянином Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем на турнире в Австралии, передает «РБ Спорт».

Матч полуфинала турнира в Аделаиде должен состояться 7 января, ориентировочное начало — 13:00 по московскому времени.

«Ожидаю тут хорошей игры как от Даниила, так и от Новака. А прогнозировать кто победит тут сложно, я бы сказал даже невозможно. Это только первый турнир года», — заявил Кафельников.

6 января в рамках четвертьфинала Медведев в двух сетах с результатом 6:3, 6:3 одолел своего соотечественника — Карена Хачанова. В этот же день Джокович расправился с канадским теннисистом Денисом Шаповаловым, их матч также завершился в двух сетах с результатом 6:3, 6:4.

Всего между собой Медведев и Джокович играли 12 раз. Общий счет 8:4 в пользу серба, на харде он ведет 7:3. Последний их поединок состоялся несколько недель назад на Итоговом турнире. Тогда сильнее оказался Джокович 6:3, 6:7, 7:6.

Ранее сообщалось, что президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал предстоящее противостояние между россиянином Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем на турнире в Австралии.