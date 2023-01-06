Макгрегор в очередной раз заявил о возобновлении бойцовской карьеры

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и полулегком весе, ирландский боец Конор Макгрегор в очередной раз сделал заявление о своем возвращении в октагон.

Несколько недель назад Макгрегор на своей странице в социальных сетях завил, что хочет вернуться в промоушен и провести поединок в среднем весе.

«После возвращения я собираюсь пробить кого-нибудь насквозь. Поверьте в это. И мне все равно, кого. В очередь», – написал Макгрегор в соцсетях.

Последним поединком Макгрегора стал бой против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

В конце октября 2022 года сообщалось, что Макгрегор сможет вернуться в октагон не ранее, чем через шесть месяцев. Спортсмен должен пройти шестимесячное тестирование на допинг, а также предоставить два отрицательных теста, чтобы ему разрешили выступать.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов высказался о том, что глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт ударил свою жену во время совместного отдыха в ночном клубе.