Клебо повторил рекорд Большунова и Устюгова на «Тур де Ски»

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо одержал пятую подряд победу на этапах многодневки «Тур де Ски», став лучшим в спринте классическим стилем.

Эта победа позволила представителю Норвегии повторить достижение россиян Сергея Устюгова и Александра Большунова.

Устюгов побеждал пять раз подряд в сезоне-2016/17, Большунов – в сезоне-2020/21. Среди женщин аналогичный результат был у норвежки Марит Бьорген (2014/15).

Напомним, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца нынешнего сезона, а позже продлила санкции. Они пропустили последние этапы Кубка мира 2021/22. Также российские лыжники не принимают участие в новом сезоне 2022/23, а сосредоточены на внутренних стартах.

Стоит отметить, что это не помешало россиянке Наталье Непряевой выиграть общий зачет Кубка мира, несмотря на пропуск последних трех этапов. У мужчин лучшим стал норвежец Йоханнес Клебо, второе место досталось триумфатору предыдущих двух лет — Александру Большунову.

Ранее сообщалось, что бывший тренер сборной России по лыжным гонкам, который ныне тренирует Италию, Маркус Крамер считает, что в Европе сложилось неправильное представление о российских спортсменах.