Кузьменко оценил своих партнеров по «Ванкуверу»

Российский нападающий Андрей Кузьменко высказался об игре в звене с Джей Ти Миллером и Элиасом Петтерссоном, с которыми он действовал в первой тройке в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо Эвеланш» (4:2). «Ванкувер» уступал по ходу встречи со счетом 2:0, но дубль российского форварда восстановил равновесие, после чего «Кэнакс» вскоре забросили третью шайбу, а в концовке поразили еще и пустые ворота.

«[Джей Ти Миллер] хорош. Я люблю его. Я люблю всех игроков «Ванкувера». Миллси — отличный нападающий, мне нравится его стиль игры. Мои празднования голов сегодня? Это были эмоции. Я был рад, что мы вернулись в игру после этих шайб. В первом голе было большинство, мне отдал пас Илья Михеев, и дальше было хорошей возможностью бросить между голкипером и штангой. А за вторую шайбу я должен поблагодарить Пити (Элиаса Петтерссона — «Газета.Ru») — это была прекрасная передача».

Говоря о своем втором голе, Кузьменко также добавил, что ему больше понравился в своих действиях не сам результативный бросок, а передача в касание в центре площадки вперед, после чего Петтерссон совершил проход и сделал голевой пас на самого Андрея.

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