Медведев сыграет с Джоковичем в полуфинале турнира в Аделаиде

Российский теннисист Даниил Медведев сразится с представителем Сербии Новаком Джоковичем в полуфинале турнира серии ATP-250, который проходит в Аделаиде.

6 января в рамках четвертьфинала Медведев в двух сетах с результатом 6:3, 6:3 одолел своего соотечественника — Карена Хачанова. В этот же день Джокович расправился с канадским теннисистом Денисом Шаповаловым, их матч также завершился в двух сетах с результатом 6:3, 6:4.

Матч полуфинала турнира в Аделаиде должен состояться 7 января, ориентировочное начало — 13:00 по московскому времени.

Всего между собой Медведев и Джокович играли 12 раз. Общий счет 8:4 в пользу серба, на харде он ведет 7:3. Последний их поединок состоялся несколько недель назад на Итоговом турнире. Тогда сильнее оказался Джокович 6:3, 6:7, 7:6.

Ранее сообщалось, что знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Чесноков прокомментировал игру экс-первой ракетки мира серба Новака Джоковича на старте сезона, а также оценил его шансы на предстоящем первом турнире «Большого шлема» в сезоне Australian Open.