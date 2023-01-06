Кузьменко рассказал о причинах победы «Ванкувера» над «Колорадо»

Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко, оформивший дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Колорадо Эвеланш» (4:2), рассказал о том, как его команде удалось перевернуть ход встречи.

«Мы провели хороший отрезок все вместе во второй половине второго периода. В первой половине отрезка у нас было достаточно проблем. Но потом мы стали хорошо прессинговать, хорошо пасовать, хорошо бросать. Я люблю это. Люблю выигрывать важные матчи, — рассказал Кузьменко в послематчевом интервью.

— До того мы проиграли три матча подряд. Это плохо для нашей борьбы за плей-офф. Впереди нас ждет выездное турне, в котором будет пять очень важных игр».

«Ванкувер» в матче против «Колорадо» уступал к середине основного времени со счетом 0:2, но сумел за две с половиной минуты провести три шайбы, а в концовке встречи забросил еще и в пустые ворота. Именно первые два точных броска оказались на счету Кузьменко, воспользовавшегося передачами Ильи Михеева и Элиаса Петтерссона.

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