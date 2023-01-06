Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Международная федерация тяжелой атлетики пожизненно дисквалифицировала украинского тренера

close
100%
uwf.in.ua

Международное агентство по тестированию (ITA) и Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) пожизненно дисквалифицировали заслуженного тренера СССР и Украины Михаила Мацёху. Об этом сообщает Inside The Games.

По данным источника, специалист был наказан за «фальсификацию и соучастие» в деле спортсмена Дмитрия Чумака, который, выступая под руководством 80‑летнего тренера за сборную Украины, становился трехкратным чемпионом Европы и многократным призером чемпионатов мира в весовых категориях от 94 кг до 109 кг.

В мае 2021 года Чумак был временно отстранен от участия в соревнованиях после обвинений в уклонении от тестирования и попытке взяточничества.

Ранее сообщалось, что российская синхронистка Мария Немчинова дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил.

24-летняя роccиянка отcтранена до 18 мая 2024 года. Cпортcменка выcтупала в cоcтаве национальной команды Роccии на юниорcких чемпионатах мира 2014 года в Финляндии и 2016 года в Роccии, завоевав две золотые и одну cеребряную награды.

На Европейских играх 2015 года в Баку она в составе сборной России выиграла в групповых упражнениях и в комбинации.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть