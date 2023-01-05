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Булыкин поделился ожиданиями от «Локомотива» во второй части сезона

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Знаменитый в прошлом нападающий сборной России Дмитрий Булыкин, в свое время ставший известным именно как игрок «Локомотива», рассказал об изменениях в составе «железнодорожников», расставшихся с несколькими легионерами и подписавших форвардов самарских «Крыльев Советов» Максима Глушенкова и Сергея Пиняева.

«Насколько помогут, это мы узнаем, когда начнется вторая часть сезона. По тому, как «Локомотив» будет выступать. Но я думаю, что «Локомотив» может выбраться из зоны стыков, и в этом должны помочь молодые футболисты, которые должны становиться лидерами и вести команду вверх по турнирной таблице. Думаю, должно получиться. Мне нравится такая затея с большинством русских игроков в команде, — рассказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».

— Нет, думаю, «Локомотив» не будет бороться за выживание. Во-первых, у «Локомотива» хороший состав. Во-вторых, сейчас важно хорошо провести зимний период, хорошо подготовиться и забыть первую половину сезона. По подбору игроков «Локо» хорош и должен высоко подняться».

Ранее Георгий Джикия прокомментировал призывы форварда национальной команды Польши Роберта Левандовски отказаться от встречи с Россией.

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Футбол. Чемпионат России
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