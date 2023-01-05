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Булыкин не думает, что чемпионат Саудовской Аравии будут смотреть из-за Роналду

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cristiano/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Знаменитый российский нападающий, экс-футболист национальной сборной страны Дмитрий Булыкин прокомментировал переход португальской суперзвезды Криштиану Роналду в саудовский «Аль-Наср», высказавшись о том, что с момента начала выступлений внимание к форварду будет не столь пристальным, как после новостей о его рекордной зарплате.

«Думаю, да, когда начнутся игры чемпионата, вряд ли кто-то будет следить за Саудовской Аравией. Ну, конечно будут интересоваться: как там Роналду? Забивает, не забивает? Сколько забивает? Но интересоваться самим футболом... Маловероятно, — рассказал Булыкин «Газете.Ru».

— Криштиану будет получать рекордную зарплату и станет рекламным лицом Саудовской Аравии. Думаю, многие будут видеть его в разных СМИ».

Криштиану Роналду перешел в «Аль-Наср» в качестве свободного агента после расторжения по обоюдному согласию договора с английским «Манчестер Юнайтед». В новом клубе португалец будет получать рекордные €200 млн в год.

Ранее Джорджина Родригес, невеста Роналду, поблагодарила «Аль-Наср» за церемонию в честь подписания португальского нападающего.

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