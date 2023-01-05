«Краснодар» объявил о приобретении нигерийского нападающего

Футбольный клуб «Краснодар» в зимнюю паузу в Российской премьер-лиге усилился нигерийским нападающим из чемпионата Словакии. Как сообщается на официальном сайте «быков», состав команды пополнил 20-летний Мозес Кобнан Дэвид.

Предыдущим клубом футболиста был «Железьярне Подбрезова». Контракт с игроком будет подписан после того, как он пройдет медобследование. Соглашение будет рассчитано на три с половиной года.

Форвард начал профессиональную карьеру в Словакии, в 2021 году подписав контракт с «Середом». За эту команду он провел девять матчей и забил один мяч, после чего перешел в «Железьярне Подбрезову». В этом клубе он раскрыл свои бомбардирские качества, забив 13 мячей в 20 играх.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» объявил о назначении нового главного тренера. Им стал сербский специалист Владимир Ивич. Возглавлявший до него «быков» Александр Сторожук остается в клубной системе и будет тренировать «Краснодар-2».