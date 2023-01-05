Губерниев назвал дураками эстонских футболистов, извинившихся за фото с Карпиным

Российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о том, что футболисты сборной Эстонии Константин Васильев и Сергей Зенев, а также ассистент главного тренера Андрес Опер извинились за фото с наставником национальной команды России Валерием Карпиным. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Принесли извинение — и дураки. Карпин — гражданин Эстонии, он уроженец Нарвы. Эстонцам нужно извиняться за то, что сфотографировались с гражданином Эстонии. Это идиотская и анекдотическая ситуация. Осталось только Карпина лишить эстонского гражданства, зачеркнуть его нарвские корни», — сказал Губерниев.

Сообщалось, что Константина Васильева хотят лишить повязки за совместное фото с Карпиным.

Инициативу о лишении Васильева капитанской повязки поддержал главный тренер клуба «Флора», за который играет футболист. Васильев уже отреагировал на критику в свой адрес.

Стоит отметить, что Валерий Карпин родился в Нарве, ныне Эстония. Его жена имеет гражданство данной страны.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал извинения эстонских футболистов за фото с Карпиным.