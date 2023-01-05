«Миннесота» обыграла «Тампу» благодаря дублю Капризова

В очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялся матч между «Миннесотой Уайлд» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». «Дикари» на своем льду одержали уверенную победу со счетом 5:1, дубль в составе хозяев оформил российский нападающий Кирилл Капризов, забросив, в том числе, победную шайбу.

«Миннесота» открыла счет на 15-й минуте встречи благодаря голу Йоэля Эрикссона Эка. Во втором периоде «Уайлд» еще дважды огорчили гостей: на 28-й минуте Капризов реализовал большинство, а две минуты спустя отличился Кален Эддисон.

«Молнии» вскоре отыграли одну шайбу — ее автором стал Брэйден Пойнт, а одним из ассистентов выступил россиянин Никита Кучеров. Однако переломить ход игры благодаря этому голу «Тампа» не смогла: еще две минуты спустя Сэм Стил восстановил отрыв хозяев в три шайбы.

Окончательный счет в матче установил Капризов, в концовке поразив пустые ворота. Таким образом, он стал автором победной шайбы и, кроме того, продлил личную результативную серию до 14 матчей. Примечательно, что Кирилл был близок к хет-трику: в одном из эпизодов он, оказавшись на пятачке, уложил вратаря на лед и бросал в верхний угол ворот — однако шайба попала в крестовину.

Ранее лучший снайпер в истории НХЛ Уэйн Гретцки заявил, что хочет быть рядом с нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным, когда россиянин приблизится к его рекорду.