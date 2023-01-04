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Директор «Шахтера» Срна вылетел в Лондон на переговоры с «Челси» по Мудрику

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mmudryk10/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна направился в Лондон на переговоры с представителями лондонского «Челси» о продаже полузащитника Михаила Мудрика. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ожидается, что экс-защитник сборной Хорватии посетит матч Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Челси» и «Манчестер Сити», после чего между сторонами пройдут переговоры о деталях возможной сделки.

Отмечается, что лондонский «Арсенал» также намерен побеседовать с руководством «горняков» после нового трансферного предложения.

В нынешнем розыгрыше Украинской премьер-лиги (УПЛ) Мудрик провел 12 матчей, в которых забил семь раз и отдал столько же результативных передач.

В шести играх группового этапа Лиги чемпионов 21-летний украинец отличился трижды и записал на свой счет два ассиста.

Ранее игроки национальной команды Эстонии по футболу Константин Васильев и Сергей Зенев, а также ассистент главного тренера Андрес Опер извинились за фото с наставником сборной России Валерием Карпиным.

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