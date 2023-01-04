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Миранчук забил третий гол за «Торино» в 10 играх

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Gianluca Ricci/LiveMedia/Reuters

В очередном матче 16-го тура чемпионата Италии по футболу «Торино» сыграл вничью с «Вероной».

Встреча прошла на Олимпийском стадионе в Турине и завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче был открыт на 45-й минуте — с передачи сербского полузащитника Дарко Лазовича в составе гостей отличился боснийский нападающий Милан Дьюрич.

Ответный мяч был забит на 64-й минуте — Алексей Миранчук поразил ворота «Вероны» с передачи нидерландского защитника Пера Шуурса.

Для российского полузащитника этот мяч стал третьим в нынешнем сезоне. Всего в активе Миранчука четыре очка по системе «гол+пас» в десяти играх (3+1).

После этой игры туринская команда набрала 22 очка и закрепилась на десятой строчке в турнирной таблице Серии А.

В следующем матче «Торино» сыграет на выезде против «Салернитаны». Игра пройдет 8 января и начнется в 14:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что полузащитник столичного ЦСКА Хорхе Карраскаль близок к переходу в мадридский «Атлетико».

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