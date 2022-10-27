Шатаут россиянина Сорокина помог «Айлендерс» победить «Рейнджерс»

close
100%
Twitter «Нью-Йорк Айлендерс»

Шатаут российского вратаря Ильи Сорокина помог «Нью-Йорк Айлендерс» победить «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 2:0. Стоит отметить, что за матч Сорокин совершил 41 сейв. Игрок «Айлендерс» Александр Романов отметился тремя бросками при коэффициенте полезности +1.

За «Айлендерс» точными бросками отметились Кайл Палмьери и Джош Бейли. Артемий Панарин, выступающий за «Рейнджерс» во втором матче подряд не набрал баллы за результативность.

Ранее инсайдер Пьер Лебрюн высказался о перспективах проведения Кубка мира — 2024. По его словам, турнир могут перенести из-за вопроса участия сборной России.

«Все еще есть вопросы с IIHF, которые не были решены. Разговоры Билла Дэйли и Гэри Беттмэна на прошлой неделе связаны с одним вопросом: что делать с Россией? Другие страны не хотят, чтобы Россия участвовала в этом турнире из-за спецоперации. Это действительно сложный вопрос для НХЛ», — сказал Лебрюн.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть