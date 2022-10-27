Игрок «Барселоны» Педри считает, что команда недостойна играть в Лиге чемпионов

Игрок каталонской «Барселоны» Педри поделился мнением о вылете команды из Лиги чемпионов.

«Нам грустно, мы ощущаем свою вину. Мы показали, что сейчас не заслуживаем играть в Лиге чемпионов. Это провал для «Барселоны», наш клуб всегда должен проходить групповой этап», — цитирует Педри журналист Рамон Сантос в соцсетях.

Напомним, в матче группового этапа «Барселона» уступила мюнхенской «Баварии» со счетом 0:3.

Счет был открыт уже на десятой минуте — нападающий немецкой команды Садио Мане реализовал выход один на один. На 31-й минуте форвард «Баварии» Максим Шупо-Мотинг удвоил преимущество гостей. Уже в добавленное время Бенжамен Павар забил третий мяч и установил окончательный счет.

Ранее тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман установил рекорд Лиги чемпионов по количеству побед над каталонской «Барселоной».

Для немецкого специалиста эта победа стала четвертой в турнире, что является рекордом. До этого лучшее достижение принадлежало Жозе Моуринью (3).