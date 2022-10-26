Российский игрок «Бенфики» Чишкала объяснил недопуск в Румынию на матч ЛЧ европейской бюрократией

Российский нападающий португальского мини-футбольного клуба «Бенфика» Иван Чишкала прокомментировал новость о том, что его не пустили в Румынию для участия в матче Лиги чемпионов против «Юнайтед Галати». Его слова передает «РБ Спорт».

Накануне сообщалось, что клуб пытался сделать все, чтобы россиянину разрешили принять участие в матче, но добиться успеха в этом не удалось.

«Никакой проблемы с политикой нет. Там были внутриевропейские проблемы с кое-какими документами. Это внутриевропейская бюрократия. Никто в этом не виноват. Сейчас прилетел обратно, буду делать эту бумагу. Когда я там был, мне сказали, что никакой проблемы с Россией нет», — сказал Чишкала.

Чишкала стал игроком португальской «Бенфики» в 2020 году, а летом этого года он продлил свой контракт с клубом до 2025 года.

В России нападающий известен по выступлениям за «Газпром-Югру». В составе югорской команды он становился обладателем Кубка УЕФА в сезоне 2014/15, дважды выигрывал чемпионат России и четыре раза брал Кубок страны.

С 2013 года Чишкала вызывается в сборную России. Вместе с национальной командой в 2022 году он стал обладателем серебряных наград чемпионата мира в Нидерландах. Тогда победу одержали представители Португалии.