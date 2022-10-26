Экс-теннисист Чесноков считает, что у Касаткиной немного шансов выиграть Итоговый турнир

Экс-теннисист Андрей Чесноков оценил шансы Дарьи Касаткиной на победу в Итоговом турнире, передает ТАСС.

«Само попадание на Итоговый турнир WTA — уже хорошо. Но выиграть шансов немного. Касаткина может обыгрывать сильных соперников, но иногда играет слишком пассивно», — передает слова Чеснокова ТАСС.

Помимо Касаткиной в Техасе сыграют Ига Свентек (Польша), Онс Жабер (Тунис), Джессика Пегула, Кори Гауфф (обе — США), Каролин Гарсия (Франция), Арина Соболенко (Белоруссия) и Мария Саккари (Греция).

Касаткина — победительница семи турниров WTA (из них шесть в одиночном разряде); вместе со сборной России она выиграла Кубок Билли Джин Кинг (2021). В 2022 году теннисистке было присвоено звание Заслуженного мастера спорта.

Ранее Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде.