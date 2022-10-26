Судья Карасев рассказал, что у него есть нелюбимые команды в РПЛ

Отечественный арбитр Сергей Карасев ответил на вопрос, есть ли у него в Российской премьер-лиге (РПЛ) нелюбимые команды матчи которых даются тяжело.

«Есть, но называть их не буду. Бывают ситуации, когда нет ошибок, но какой-то клуб не побеждает и заводит разговоры про нефарт, связывая его с конкретным арбитром. В нашем руководстве об этом знают и даже могут на какое-то время ставить судью на другие матчи, чтобы не обострять.

И могу сказать, что топ-матчи судить проще, чем встречи аутсайдеров. Работать в нижней части таблицы сложнее», — приводит слова Карасева «Спорт-Экспресс».

Стоит отметить, что Сергей Карасев не получил назначение на матчи предстоящего 15 тура РПЛ. Дело в том, что Экспертно-судейская комиссия признала одно из решений арбитра в матче ЦСКА и «Спартака» неверным. В концовке встречи он ошибочно не удалил игрока красно-синих Никиту Ермакова. Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2.

Главным матчем тура в РПЛ станет встреча «Локомотив» — ЦСКА, которую обслужит арбитр Артем Любимов.

Ранее Сергей Карасев рассказал о своей реакции на то, что его называют «ручным карасем Гинера».