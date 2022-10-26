Судья Карасев рассказал, что у него есть нелюбимые команды в РПЛ

close
100%
Global Look Press

Отечественный арбитр Сергей Карасев ответил на вопрос, есть ли у него в Российской премьер-лиге (РПЛ) нелюбимые команды матчи которых даются тяжело.

«Есть, но называть их не буду. Бывают ситуации, когда нет ошибок, но какой-то клуб не побеждает и заводит разговоры про нефарт, связывая его с конкретным арбитром. В нашем руководстве об этом знают и даже могут на какое-то время ставить судью на другие матчи, чтобы не обострять.

И могу сказать, что топ-матчи судить проще, чем встречи аутсайдеров. Работать в нижней части таблицы сложнее», — приводит слова Карасева «Спорт-Экспресс».

Стоит отметить, что Сергей Карасев не получил назначение на матчи предстоящего 15 тура РПЛ. Дело в том, что Экспертно-судейская комиссия признала одно из решений арбитра в матче ЦСКА и «Спартака» неверным. В концовке встречи он ошибочно не удалил игрока красно-синих Никиту Ермакова. Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2.

Главным матчем тура в РПЛ станет встреча «Локомотив» — ЦСКА, которую обслужит арбитр Артем Любимов.

Ранее Сергей Карасев рассказал о своей реакции на то, что его называют «ручным карасем Гинера».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть