Игрок ЦСКА Гайич рассказал, почему взял футболку Гайча в матче против «Оренбурга»

Сербский защитник ЦСКА Милан Гайич на YouTube-канале клуба рассказал, почему в перерыве матча 14 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга» по ошибке надел игровую футболку своего партнера по команде – аргентинского нападающего Адольфо Гайча. Сербский игрок пополнил состав «армейцев» этим летом, в то время как Гайч выступает за московскую команду с лета 2020 года.

«Это было недопонимание в раздевалке. Я взял футболку, которая уже лежала в моем шкафчике, потом я увидел, что это не мой номер. Понял ли я судью, когда он начал объяснять? Я понял, да, о чем он, спрашивал, под каким номером я играю – 21-м или 22-м», — сказал Гайич.

Гайич несколько минут во втором тайме провел в футболке не со своим номером и именем, после чего ему на это указал главный арбитр Владислав Безбородов. Сербский защитник был вынужден отправиться на скамейку и переодеться.

После 14 сыгранных матчей подопечные Владимира Федотова замыкают тройку лучших команд РПЛ, имея в активе 26 очков. «Оренбург» располагается на девятой позиции, набрав 19 очков. В следующем матче ЦСКА сыграет с московским «Локомотивом».

Ранее Владимир Пономарев назвал безобразием перепутанные футболки Гайича и Гайча в матче с «Оренбургом».