В Минспорта РФ отреагировали на призывы Украины исключить РФС из ФИФА и УЕФА

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал заявление главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко. Украинская сторона требует исключения Российского футбольного союза (РФС) из Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Напомним, что вчера заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, о договоренности с РФС об интеграции клубов с новых территорий в российский футбол.

«Это старые песни. Вы знаете, мы информированы про то, что заявляют коллеги из-за рубежа, но мы абсолютно уверены в своей стратегии развития, объединяющей стратегии, консолидации. Это безусловная миссия спорта – быть вместе.

Мы спортивная страна, со своими традициями, культурой. У нас внутренне очень большой ресурс. Я думаю, что в итоге и международные федерации поймут», — приводит слова Матыцина РИА Новости.

Напомним, что ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям в сезоне 2022/23. Сборная России также пропустит отборочный этап Евро-2024.

Ранее Борис Игнатьев заявил, что считает реальной угрозу исключения РФС из УЕФА и ФИФА из-за крымских клубов.