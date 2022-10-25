Седьмая шайба Свечникова в сезоне помогла «Каролине» обыграть «Ванкувер»

Нападающий «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в матче с «Ванкувер Кэнакс» и помог своей команде одержать победу со счетом 3:2.

Свечников отличился на шестой минуте встречи, прошедшей в Ванкувере. Помимо него в составе «Каролины» отличились Себастьян Ахо и Йеспер Фаст. За хозяев площадки дубль оформил Джей Ти Миллер.

Для Свечникова эта шайба стала уже седьмой в шести встречах в сезоне-2022/23. На его счету также две голевые передачи.

«Ванкувер» потерпел поражение в седьмом матче подряд, а «Каролине» удалось прерывать серию из двух проигрышей.

Ранее российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился эмоциями от победы над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Форвард отличился в прошедшей игре и с 122 заброшенными шайбами обошел легендарного Горди Хоу (121) по количеству победных голов в истории НХЛ.

«Определенно, невероятно круто быть в такой компании и обойти этих легенд… Это довольно крутой момент.

Начало сезона получилось не очень хорошим для нас, но сейчас мы оправились от травм. Разные ребята подключаются к составу. Для нас главное сейчас — набирать очки, стараться играть умно и просто», — сказал Овечкин.