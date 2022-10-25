Овечкин сократил отставание от Горди Хоу в списке лучших снайперов НХЛ до 18 голов

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Джерси Девилз» (6:3).

Этот гол стал 783-м в карьере Овечкина в НХЛ. Он сократил отставание от идущего на втором месте в гонке лучших снайперов в истории лиги Горди Хоу до 18 шайб. Лучшим снайпером в истории НХЛ является канадец Уэйн Гретцки, который забил 894 шайбы.

Напомним, в матче «Вашингтон» — «Нью-Джерси» в составе «Вашингтона» заброшенными шайбами также отметились Ник Дауд, Гарнет Хэтэуэй, Конор Шири, белорус Алексей Протас, Ник Дженсен. За «Нью-Джерси» забили Натан Бастиан, Томаш Татар и Йеспер Братт.

Таким образом, после семи проведенных встреч «Вашингтон» располагается на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, имея в активе восемь очков. «Нью-Джерси» находится на 14-м месте в той же конференции, набрав шесть баллов.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Даллас Старз». Встреча состоится 28 октября. «Девилз» 26 октября встретится с «Детройт Ред Уингз».

Ранее российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин возглавил гонку бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ.