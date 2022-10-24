Российский вратарь «Коламбуса» Тарасов признан первой звездой матча с «Рейнджерс»

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РИА Новости

Российский вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Даниил Тарасов был признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Его команда одержала победу в прошедшей встрече со счетом 5:1. 23-летний голкипер отразил 30 бросков из 31 и стал лучшим игроком матча.

Звание второй звезды досталось форварду «Блю Джекетс» Лиаму Фуди, отдавшему две голевые передачи. Третьим лучшим игроком был назван защитник Зак Веренски, который забросил шайбу и заработал показатель полезности +3.

Всего в этом сезоне в НХЛ выступает 11 российских вратарей. Это Сергей Бобровский, Антон Худобин, Илья Самсонов, Семен Варламов, Илья Сорокин, Александр Георгиев, Игорь Шестеркин, Иван Просветов, Даниил Тарасов, Андрей Василевский и Петр Кочетков.

Напомним, что летом голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал обладателем награды «Везина Трофи» — приза лучшему голкиперу по итогам сезона в НХЛ.

Шестеркин стал уже третьим российским голкипером, которому удалось завоевать приз лучшему голкиперу по итогам сезона в НХЛ. До него «Везина Трофи» выигрывали Сергей Бобровский, получивший приз дважды, и Андрей Василевский.

Ранее олимпийский чемпион Александр Пашков призвал российских голкиперов, выступающих в Национальной хоккейной лиге, больше думать о сборной России.

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