Гол Панарина не спас «Нью-Йорк Рейнджерс» от крупного проигрыша «Коламбусу»

Гол российского нападающего Артемия Панарина не спас «Нью-Йорк Рейнджерс» от поражения в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Коламбус Блю Джекетс».

Матч, прошедший в Нью-Йорке, завершился со счетом 5:1 в пользу гостей.

В составе «Коламбуса» отличились Зак Веренски, Эндрю Пик, Егор Чинахов, Эрик Робинсон и Кент Джонсон.

Панарин забросил единственную шайбу «Рейнджерс» в большинстве. Он провел на льду 23 минуты и получил показатель полезности -2. Благодаря голу он набрал 12 результативных очков в нынешнем сезоне и стал лидером гонки бомбардиров НХЛ.

Нападающий «Коламбуса» Чинахов забросил в прошедшей игре свою первую шайбу в сезоне-2022/23. Его игровое время составило 11 минут 39 секунд, а коэффициент полезности +2.

Российский вратарь победителей Даниил Тарасов отразил 30 бросков из 31.

Ранее стало известно, что нападающие Александр Овечкин и Кирилл Капризов в нынешнем сезоне являются худшими среди всех российских хоккеистов Национальной хоккейной лиги по показателю полезности.

На счету капитана «Вашингтон Кэпиталз» Овечкина и форварда «Миннесота Уайлд» Капризова по -6. Овечкин занимает 13-е место в общем списке по дополнительным показателям, Капризов — 20-е.

Овечкин является худшим игроком «Вашингтона» по показателю полезности. Хуже Капризова в «Миннесоте» пока выступают форвард Матс Цуккарелло и защитник Кален Эддисон.

В новом сезоне НХЛ Капризов сыграл пять матчей и набрал 8 (4+4) результативных баллов. На счету Овечкина шесть встреч и 5 (2+3) очков.