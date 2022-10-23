Британский лыжник Масгрэйв назвал дерьмовым международный сезон без россиян

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РИА Новости

Британский лыжник Эндрю Масгрэйв высказался о продлении отстранения российских спортсменов от международных турниров.

«Ситуация в лыжных гонках забавная. Я посмотрел на общий зачет Кубка мира, чтобы понять, каким бы он был без русских. Очевидно, прошлый сезон получился бы дерьмовым.

Мы должны что-то сделать, чтобы результаты не выглядели такими нелепыми. Это очень сложная ситуация, лично я хочу видеть всех сильнейших в строю.
Не хочу побеждать и думать: «Я выиграл только потому, что не было Большунова», — сказал Масгрэйв в подкасте Faster Skier.

Напомним, что весной Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона. Вчера, 22 октября, это решение было продлено на сезон 2022/23.

В прошлом сезоне Большунов он стал первым российским лыжником, которому удалось завоевать пять наград на одной Олимпиаде (золото в скиатлоне, марафоне и мужской эстафетной гонке, серебро — в гонке с раздельным стартом, и бронза в командном спринте).

Ранее Елена Вяльбе рассказала, когда потеряла надежду на возвращение лыжников на международную арену.

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