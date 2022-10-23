Ассистентский хет-трик Орлова принес «Вашингтону» победу над «Лос-Анджелесом», у Овечкина -2

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча закончилась со счетом 4:3.

У столичной команды заброшенные шайбы на счету Ника Дауда, Джона Карлсона, Ларса Эллери и Маркуса Юханссона. На счету защитника Дмитрия Орлова три результативные передачи, нападающий Евгений Кузнецов также отметился ассистом. Капитан команды Александр Овечкин завершил встречу с показателем полезности -2.

У проигравшей команды голами отметились Филлип Дано, Виктор Арвидссон и Шон Дурзи.

После этого матча «Вашингтон» с шестью очками занимает 13-е место в Восточной конференции, «Лос-Анджелес» с шестью баллами — на шестой строчке Запада.

Ранее сообщалось, что американский нападающий «Флориды Пантерс» Мэттью Ткачук дважды ударил лежащего на льду форварда «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Ткачук заработал удаление, а «Тампа» реализовала большинство и вырвала победу со счетом 3:2.