Российский фигурист рассказал о переживаниях за бабушку на Украине

Российский фигурист, выступающий в танцах на льду, Дэвид Нарижный высказался о своих переживаниях из-за событий на Украине. 23-летний спортсмен родился и провел детство в Харькове.

«Я телевизор в принципе не смотрю, не слежу. Для меня немного печальные новости, потому что там осталась бабушка, которая была со мной все детство. У нее сейчас трудное время.

Но я никак не могу повлиять на это и не вижу смысла поднимать эту тему, ее мусолить. Мы здесь, чтобы кататься», — приводит слова фигуриста «Спорт-Экспресс».

Нарижный выступает в паре с Аннабель Морозовой. Сегодня, 22 октября, спортсмены выступили с ритм-танцем на первом этапе серии Гран-при России. По его итогам они заняли первое место.

Этап Гран-при Росси проходит в Москве и продлится с 21 по 23 октября. Турнир стал первый для дуэта Нарижного и Морозовой. Ранее Нарижный выступал с Елизаветой Шанаевой, а Морозова — с Андреем Багиным.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.

Ранее сообщалось, что тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал, что не будет следить за московским этапом Гран-при России по фигурному катанию.