Олимпийская чемпионка Роднина призналась, что не любит футбол всю свою жизнь

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РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы Ирина Роднина заявила, что не любит футбол всю жизнь.

«Мне 73 года — моя нелюбовь к футболу столько и длится. Отношение не изменилось. Мне и некоторые другие виды спорта не нравятся.

То, что я видела на ЧМ-2018, было заразительно, интересно. Думаю, матчи лучше смотреть на стадионе, чем по телевизору.

Но российский футбол я даже не пыталась посмотреть, зачем? Его разве можно смотреть? Я его не люблю, меня не цепляет — я уже не в том возрасте, чтобы что-то такое цепляло», — приводит слова Родниной «РБ Спорт».

На домашнем чемпионате мира — 2018 сборная России под руководством Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала, где проиграла будущим финалистам — хорватам. Выиграла турнир национальная команда Франции.

Ранее Ирина Роднина высказалась о шансах нападающего турецкого клуба «Адана Демирспор» Артема Дзюбы стать парламентарием.

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