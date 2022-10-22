Олимпийская чемпионка Роднина призналась, что не любит футбол всю свою жизнь

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы Ирина Роднина заявила, что не любит футбол всю жизнь.

«Мне 73 года — моя нелюбовь к футболу столько и длится. Отношение не изменилось. Мне и некоторые другие виды спорта не нравятся.

То, что я видела на ЧМ-2018, было заразительно, интересно. Думаю, матчи лучше смотреть на стадионе, чем по телевизору.

Но российский футбол я даже не пыталась посмотреть, зачем? Его разве можно смотреть? Я его не люблю, меня не цепляет — я уже не в том возрасте, чтобы что-то такое цепляло», — приводит слова Родниной «РБ Спорт».

На домашнем чемпионате мира — 2018 сборная России под руководством Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала, где проиграла будущим финалистам — хорватам. Выиграла турнир национальная команда Франции.

Ранее Ирина Роднина высказалась о шансах нападающего турецкого клуба «Адана Демирспор» Артема Дзюбы стать парламентарием.