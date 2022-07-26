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Экс-игрок ЦСКА Кузнецов о потенциальных новичках: куда они набирают, соленья, что ли?

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о потенциальных приобретениях красно-синих в это трансферное окно. По сообщениям СМИ, столичный клуб могут пополнить бразильский защитник Мойзес и чилийский полузащитник Мендес.

«Для чего Нобоа нужен ЦСКА? Кого будут на лавку сажать? Перспективных футболистов, которые на развитие и будущее? Тогда надо кого-то отдавать в аренду. Я не понимаю, для чего это. Каждый трансфер преследует свою цель. Там информация проходила, что будут бразильцы, чилийцы в ЦСКА. Куда они набирают? Соленья, что ли? Может быть, другие поняли, но я — нет. Еврокубков — нет», — цитирует Кузнецова «Чемпионат».

Напомним, что в это межсезонье ЦСКА покинул целый ряд игроков: Марио Фернандес (приостановка карьеры), Алан Дзагоев (расторжение контракта), Хердур Магнуссон, Ильзат Ахметов (оба — окончание контракта), Чидера Эджуке и Арнор Сигурдссон (оба — приостановка контракта), Яка Бийол и Эмиль Бохинен (продажа), Кристиан Бистрович (аренда).

Москвичи смогли подписать лишь одного игрока. Им стал сербский защитник «Црвены Звезды» Милан Гайич.

Ранее сообщалось, что ЦСКА предложил трехлетний контракт капитану сербского «Партизана» Саше Зделару.

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Футбол. Чемпионат России
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