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Голкипер сборной России Хайкин признался, что ему тяжело в Европе быть россиянином

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nikita1haikin/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Голкипер сборной России и норвежского «Беде-Глимт» Никита Хайкин признался, что из-за ситуации в мире ему тяжело быть российским спортсменом в Европе.

«Каково быть россиянином в Европе? Это непросто. Ситуация очень сложная, и за ней очень больно наблюдать каждый день. Я очень надеюсь, что все это закончится в ближайшем будущем. Я просто хочу мира», — приводит слова Хайкина The Belfast Telegraph.

В прошлом сезоне Лиги конференций «Буде-Глимт» дошел до четвертьфинала, где уступил итальянской «Роме».

Напомним, в марте 2019 года Хайкин стал игроком «Буде-Глимт», с которым уже дважды успел стать чемпионом страны.

До этого 26-летний футболист успел поиграть в чемпионате Израиля. Он начал свою карьеру в клубе «ФШМ Торпедо», после этого в его молодежной карьере были клубы из Англии, Португалии и Испании.

В октябре 2021 года Хайкин впервые попал в расширенный список сборной России для подготовки к матчам с Кипром и Хорватией. В этих играх игрок на поле не появился.

Ранее российский игрок «Пари НН» Эдгар Севикян оценил отношение к нему в Европе фразой «политика была». Он выступал за испанский «Леванте».

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