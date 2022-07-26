Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
CNN: в Белом доме предупредили спикера Пелоси о рисках посещения Тайваня 09:03
Ученые нашли ген, позволяющий наращивать мышцы без тренировок 09:02
Жители Германии настроились на долгий экономический кризис 08:57
В Башкирии молодой человек угнал дорожный каток, чтобы прокатить на нем девушку 08:57
«Ъ»: производитель специй Kamis может покинуть Россию 08:52
Американские оружейные корпорации сообщили о дефиците запчастей и рабочей силы 08:51
В «Барселоне» заявили, что Месси заслуживает лучшего прощания... 08:50
Кемеровчане возмутились методами воспитания детей горожанкой 08:43
Yahoo News Japan: зима станет решающим моментом для единства и экономики европейских... 08:43
«Барселона» хотела отдать своего нападающего взамен футболиста... 08:42
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Экс-биатлонист Тихонов анонсировал скорое возвращение России в международный спорт

close
100%
Александр Вильф/РИА «Новости»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» высказался о потенциальном допуске российских атлетов на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

По его словам, для полноценного возвращения России в мировой спорт необходимо полностью решить проблему с допингом.

«Я не думаю, что все это затянется. Все нормализуется. Важно сейчас наверстать то, что было упущено за последнее время — мы же остались без представительств в международных федерациях. Назовите мне хотя бы одну нашу национальную федерацию, которую сейчас уважают в мире? Надо восстанавливать свои права.

У нас теннисистка выиграла Уимблдон, выступая за Казахстан (Елена Рыбакина, — прим. «Газеты.Ru»). И потом на телевидении ее упрекнули в том, что она сменила спортивное гражданство. Она сидела, плакала. Так надо было Шамилю Тарпищеву (главе Федерации тенниса России) раньше думать. И таких примеров масса — и в биатлоне, и в легкой атлетике.

Мы сами сформировали негативное отношение к себе. Сколько допинговых скандалов у нас было? Игры открыты для всех — отлично, мы можем надеяться, что нас вернут в спортивную семью, время есть. Но ведь нам опять предъявят. И предъявят справедливо. И это никакой не политический заказ. Если в биатлоне более 30 допинговых дел, то чего вы хотите? И мы не ищем причину. А причина в нас самих», — заключил Тихонов.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Напомним, в конце февраля МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Позже член МОК Крейг Риди заявил о небольших шансах российской сборной принять участие в Олимпиаде 2024 года.

Ранее Татьяна Тарасова резко высказалась о слогане летних Олимпийских игр — 2024 в Париже.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть