Депутат Журова назвала общечеловеческим слоган Олимпиады-2024

Депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» высказалась о слогане летних Олимпийских игр 2024 года в Париже: «Игры, открытые для всех».

По ее словам, никакого умысла высмеять Россию у тех, кто этот слоган придумал, не было.

«Если бы сейчас не было всех событий, которые происходят, то как бы мы воспринимали этот слоган? Прекрасно. Действительно, Игры — они для всех, все спортсмены должны иметь возможность принимать в них участие. Ни у кого не должно быть никаких ограничений ни по национальным, ни по политическим причинам.

По своей сути, лозунг абсолютно правильный. Он общечеловеческий, гуманистический, про спорт. Не несет никакой дополнительной нагрузки. Но для нас он будет немного циничным и непоследовательным, если россиян до участия в Играх не допустят. Тогда получается, что Игры не для всех, а для тех, кого считают нужным до них допускать.

Понятно, что россияне смотрят на этот слоган под своим углом, но те, кто его придумывал, не закладывали никаких других смыслов в него. Это мы уже видим в нем злой умысел. Что есть все, а есть мы, и мы — не все.

Но пока об этом мы говорим только гипотетически, потому что еще никто не знает, как все будет через два года. МОК старается всячески пресечь частные мнения о том, что россиян на Олимпиаде в Париже не будет. Они будут ждать разрешения ситуации на Украине и мирных переговоров, их итогов.

Поэтому сейчас никто не скажет, будут ли наши спортсмены на Играх. Под своим флагом, в нейтральном статусе или же вообще их не допустят. Ни один человек сейчас этого не скажет», — заявила Журова «Газете.Ru».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Напомним, в конце февраля МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Позже член МОК Крейг Риди заявил о небольших шансах российской сборной принять участие в Олимпиаде 2024 года.

Ранее заслуженный тренер России по гандболу Евгений Трефилов раскритиковал слоган Олимпийских игр — 2024.