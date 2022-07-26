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Защитник сборной Венесуэлы Анхель может перейти в «Спартак»

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Бывший защитник «Ахмата» Уилкер Анхель может пополнить ряды московского «Спартака» Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, красно-белые соперничают за футболиста с польскими клубами «Лех» и «Ракув». В СМИ сообщалось, что зарплата Анхеля в «Спартаке» может составить € 500 тыс. в год.

Анхель выступал за грозненский «Ахмат» с 2016 по 2021 год. Всего за команду он провел 117 встреч, в которых ему удалось отметиться восемью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также защитник провел 28 игр за национальную команду Венесуэлы. Сейчас игрок пребывает в статусе свободного агента.

Ранее экс-вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал судейство в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и столичным «Спартаком».

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