Член наблюдательного совета «Химок» Терюшков заявил, что в команде теперь есть Месси

Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков поделился мнением о форварде Денисе Давыдове.

«У нас теперь есть Месси. Правда, русский. Денис Давыдов. Уверен, он должен стать одним из лидеров команды. Не зря про него Федун говорил, что он — русский Месси», — сказал Терюшков в эфире телеканала «Россия 24».

Давыдов является воспитанником московского «Спартака». Также он выступал за «Нижний Новгород», софийский ЦСКА, томскую «Томь», и «Знамя Труда» из Орехова-Зуева.

Ранее член наблюдательного совета футбольного клуба «Химки» Роман Терюшков заявил, что российским командам необходимо полностью отказаться от услуг легионеров.

«Сейчас у нас золотое время. Нужно воспитывать своих игроков. Легче купить легионера и не воспитывать своего доморощенного игрока. Мы сейчас можем воспользоваться моментом и следующие пять-десять лет потратить на своих ребят», — заявил Терюшков.

Сейчас в заявке на сезон может быть до 13 легионеров в команде.