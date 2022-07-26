Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Bloomberg: ЕС симулирует солидарность, в том числе по вопросу экономии газа 10:13
Подруга зарезанной в Новосибирске девушки рассказала, что убийца часто знакомился со... 10:12
Xiaomi выпустила золотые ремешки с драгоценными камнями для фитнес-браслетов Mi... 10:11
Нарколог объяснил, чем опасно кодирование от алкоголизма 10:10
В Приморском океанариуме показали на видео совершенно здоровых животных 10:10
Назван возраст, с которого девочкам надо посещать гинеколога 10:04
Захарова назвала Эстонию репрессивным государством на фоне запрета выступлений «Руки... 10:02
Иран готов поставлять в Россию стройматериалы и сельхозкультуры 09:57
The Athletic опубликовал рейтинг главных претендентов на победу в Кубке Стэнли 09:56
Объявивший дефолт «Нафтогаз» предложит держателям евробондов новую отсрочку 09:53
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Член наблюдательного совета «Химок» Терюшков заявил, что в команде теперь есть Месси

Член наблюдательного совета «Химок» Терюшков сравнил новичка команды Давыдова с Месси

close
100%
instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com/davydovdenis69

Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков поделился мнением о форварде Денисе Давыдове.

«У нас теперь есть Месси. Правда, русский. Денис Давыдов. Уверен, он должен стать одним из лидеров команды. Не зря про него Федун говорил, что он — русский Месси», — сказал Терюшков в эфире телеканала «Россия 24».

Давыдов является воспитанником московского «Спартака». Также он выступал за «Нижний Новгород», софийский ЦСКА, томскую «Томь», и «Знамя Труда» из Орехова-Зуева.

Ранее член наблюдательного совета футбольного клуба «Химки» Роман Терюшков заявил, что российским командам необходимо полностью отказаться от услуг легионеров.

«Сейчас у нас золотое время. Нужно воспитывать своих игроков. Легче купить легионера и не воспитывать своего доморощенного игрока. Мы сейчас можем воспользоваться моментом и следующие пять-десять лет потратить на своих ребят», — заявил Терюшков.

Сейчас в заявке на сезон может быть до 13 легионеров в команде.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть