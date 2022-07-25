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Каменский раскритиковал отказавшего «Спартаку» хоккеиста Индрашиса за переход в немецкий клуб

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский отреагировал на информацию о том, что латвийский форвард Микс Индрашис перешел в немецкий клуб «Швеннингер Уайлд Уингз», имея действующий контракт с московским «Спартаком».

«Есть определенные законы. Вообще это не красиво. Этот поступок неправильный, если он не объясним», — приводит слова Каменского Vprognoze.ru.

Напомним, нападающий в конце июня поставил подпись под соглашением с красно-белыми сроком на один год, но из-за негативной реакции в Латвии отказался от перехода.

В случае переезда в Россию игроку грозило отлучение от сборной Латвии. После этого Индрашис заявил, что не подписывал контракт с московским клубом.

«Спартак» объявил, что вопрос о контракте с латвийцем будет решаться в правовом поле, а не публичном пространстве. Игрок должен выплатить клубу компенсацию согласно регламенту Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Форвард ранее уже выступал в России: с 2018 по 2020 год за «Динамо», в 2021 году за «Трактор», а в сезоне 2021/22 за «Витязь» и «Адмирал».

Индрашис — участник Матча звезд КХЛ и девяти чемпионатов мира по хоккею, а также Олимпийских игр. Всего в КХЛ на его счету 302 очка (134+168) в 524 играх.

Ранее хоккеист «Амура» Евгений Аликин описал запрет Янису Калниньшу играть в КХЛ фразой «уже не хоккей, а политика».

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Хоккей. КХЛ
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