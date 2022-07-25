Хоккеист Яшкин вернулся в Россию из НХЛ

СКА подписал контракт с хоккеистом сборной Чехии Дмитрием Яшкиным, сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.

Армейцы произвели обмен с московским «Динамо» и получили права на нападающего российского происхождения. Яшкин подписал со СКА однолетний контракт до 30 апреля 2023 года.

Хоккеист родился в Омске в 1993 году. Он является воспитанником чешской хоккейной школы «Всетин» и начал профессиональную карьеру в системе пражской «Славии».

До перехода в «Динамо» в 2019 году Яшкин выступал в Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — за клубы «Сент-Луис» и «Вашингтон». В сезоне-2020/21 с 38 голами он стал лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ. Сезон 2021/22 Яшкин провел в НХЛ, выступая за «Аризону».

Всего в НХЛ игрок принял участие в 329 матчах и набрал 74 очка, в КХЛ на его счету 137 очков в 133 играх.

Ранее чешский экс-игрок «Нефтехимика» Лукаш Клок заявил, что ему поступали угрозы из-за выступлений в России с фейковых страниц в социальных сетях.

Клок расторг контракт с российским клубом и будет выступать в НХЛ за «Аризону». В минувшем сезоне чех стал вторым бомбардиром «Нефтехимика» в регулярном чемпионате, набрав 31 (5+26) очко в 44 матчах. В Кубке Гагарина на его счету четыре балла (1+3).