Теннисист Медведев побил рекорд Сафина по числу недель в ранге первой ракетки мира

Первая ракетка мира Даниил Медведев побил рекорд двукратного чемпиона турниров «Большого шлема» Марата Сафина по количеству недель во главе рейтинга Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP).

25 июля россиянин начал десятую неделю в ранге первой ракетки мира, что является новым рекордом России в мужском одиночном разряде. Ранее этот рекорд (в 2000 и 2001 году) установил Марат Сафин. Он был лидером рейтинга ATP на протяжении девяти недель.

26-летний Медведев впервые возглавил рейтинг ATP в начале 2022 года. Тогда он пробыл лидером три недели, после чего отдал первую строчку 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» Новаку Джоковичу.

В настоящее время ближайшим преследователем Медведева является немец Александр Зверев, а серб занимает седьмое место.

Также Медведев вошел в топ-20 теннисистов с десятью и более неделями на первом месте в рейтинге.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Даниила Медведева пока нельзя назвать лучшим российским теннисистом в истории.

«У Евгения Кафельникова все же больше титулов — и титулов Большого шлема, и есть олимпийское золото. Но главное — у него 27 побед в парном разряде. Так что Дане есть куда стремиться», — отметил Тарпищев.