Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Тренер ЦСКА Федотов опроверг слухи о своей любви к «Спартаку» 12:18
Nord Stream AG подтвердил снижение прокачки газа до 20% мощности «Северного... 12:18
Глава МИД Турции Чавушоглу: некоторые страны препятствовали заключению продуктовой сделки 12:16
В Москве мужчина избил женщину и пытался отобрать у нее ребенка 12:16
Административное дело в отношении новосибирского депутата Пироговой поступило... 12:16
Президент UFC восхитился главой российской лиги ACA, который остановил бой из-за... 12:10
СМИ: Галкин продает замок в Грязи ради покупки дома в Калифорнии 12:10
Собчак опровергла информацию об иностранном финансировании 12:07
Польша заказала в Южной Корее тысячу танков К2 и более 600 гаубиц К9 12:06
Анна Asti опровергла слухи о романе с Киркоровым 12:06
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Теннисист Медведев побил рекорд Сафина по числу недель в ранге первой ракетки мира

close
100%
Reuters

Первая ракетка мира Даниил Медведев побил рекорд двукратного чемпиона турниров «Большого шлема» Марата Сафина по количеству недель во главе рейтинга Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP).

25 июля россиянин начал десятую неделю в ранге первой ракетки мира, что является новым рекордом России в мужском одиночном разряде. Ранее этот рекорд (в 2000 и 2001 году) установил Марат Сафин. Он был лидером рейтинга ATP на протяжении девяти недель.

26-летний Медведев впервые возглавил рейтинг ATP в начале 2022 года. Тогда он пробыл лидером три недели, после чего отдал первую строчку 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» Новаку Джоковичу.

В настоящее время ближайшим преследователем Медведева является немец Александр Зверев, а серб занимает седьмое место.

Также Медведев вошел в топ-20 теннисистов с десятью и более неделями на первом месте в рейтинге.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Даниила Медведева пока нельзя назвать лучшим российским теннисистом в истории.

«У Евгения Кафельникова все же больше титулов — и титулов Большого шлема, и есть олимпийское золото. Но главное — у него 27 побед в парном разряде. Так что Дане есть куда стремиться», — отметил Тарпищев.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть