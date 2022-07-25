18-летний нигерийский боксер Амаезе скончался после спарринга

18-летний боксер из Нигерии Миракль Амаезе скончался после проведенного спарринга, в котором его дважды отправили в нокдаун. Об этом сообщает World Boxing News.

Источник сообщает, что спортсмен ушел из жизни в больнице города Лагос. На его счету два поединка на профессиональном уровне, в обоих из которых он становился победителем.

«С огромной болью сообщаем о смерти нигерийского боксера полутяжелого веса Амаеза. Он скончался 23 июля 2022 года. Миракль потерял сознание после двух нокдаунов во время спарринга. Амаезу оказали первую помощь, прежде чем он был доставлен в больницу для полного лечения. К сожалению, он умер в больнице», — заявили репортеры.

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