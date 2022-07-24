Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В России покажут популярный турецкий сериал «Номер 309» 13:22
Захарова объяснила, почему западные СМИ предпочитают Лаврова Боррелю 13:22
Кремль рассчитывает, что инициатива в США против поставок нефти России в КНР не... 13:21
ФАС оштрафовала металлопрокатчиков на 1,7 млрд рублей из-за картельного сговора 13:21
Кадыров: многие страны стали понимать, что Россия успешно завершит спецоперацию... 13:18
В МИД КНР отреагировали на заявления США о сотрудничестве России и Китая... 13:16
Правоохранители изъяли у жителей Полтавской области Украины танки, БТР и оружие 13:15
В одном из московских прудов нашли тело мужчины 13:10
Песков заявил, что Путин и Эрдоган обсудят тему военно-технического сотрудничества 13:09
В Иране женщине грозит 100 ударов плетью за протесты после смерти ее сына 13:07
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Ласицкене о ЧМ–2022 по легкой атлетике: не выдержала бы, я не так крепка, как кажется

close
100%
Hannah Mckay/Reuters

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене призналась, что не смотрела чемпионат мира по легкой атлетике, который завершится сегодня в Юджине (США). Победительницей в прыжках в высоту стала австралийка Элинор Паттерсон, серебро у Ярославы Магучих (Украина), бронза у Елены Валлортигары (Италия).

«Чемпионат мира прошел без меня, это факт, я его приняла. Я должна соревноваться с собой, показывать свои результаты, то, на что я способна. Я не следила. Просто не выдержала бы, я не так крепка, как кажется.

Я трезво мыслю, но надо оставлять себе место для чуда, будем это так называть. Я слишком негативно настроена в последнее время. Надо показывать свой результат, но это немножко сложно – оставаться наедине с собой в секторе», — передает слова Ласицкене РИА «Новости».

На Олимпийских играх в Токио Мария Ласицкене завоевала золотую медаль, первую с 2012 года, когда победила Анна Чичерова. Напомним, что россияне отстранены от выступления на международных турнирах.

В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Ранее Мария Ласицкене объяснила свои слезы во время турнира «Путь к Олимпу» в Москве.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть