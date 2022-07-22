Лидеры «Зенита» продлили контракт с клубом

Нападающий Малком и хавбек Клаудиньо продлили контракты с петербургским «Зенитом». Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Соглашение 25-летнего Малкома рассчитано еще на три года. Ровесник Малкома Клаудиньо продлил контракт на два года. Таким образом, по условиям контрактов бразильские футболисты будут выступать за клуб с берегов Невы до конца сезона-2026/27.

Вчера, 21 июля, стало известно, что петербургский клуб продлил соглашение с еще одним бразильцем — Венделом.

Ранее сообщалось, что «Зенит» разгромил самарские «Крылья Советов» во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

На пятой минуте сине-бело-голубые получили право на пенальти, который решил исполнить Андрей Мостовой. Полузащитник не смог переиграть голкипера самарцев Ивана Ломаева, однако был точен на добивании.

На 12-й минуте хозяева получили право на еще один 11-метровый удар. В штрафной площади был сбит бразилец Малком. Пенальти реализовал Далер Кузяев. На 31-й минуте Мостовой оформил дубль.