В Федерации хоккея Канады сообщили о случае сексуального насилия на МЧМ-2003

Федерация хоккея Канады (Hockey Canada) сообщила о предполагаемом случае сексуального насилия со стороны бывших игроков молодежной сборной Канады (не старше 20 лет) в 2003 году. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Hockey Canada в своем заявлении призвала делиться информацией всех, кто имеет какие-либо сведения о том происшествии. Организация также выступила с призывом в адрес полиции провести проверку имеющихся сведений.

МЧМ-2003 прошел в канадских городах Галифакс и Сидни. Победу на турнире одержала сборная России, обыгравшая в финале Канаду со счетом 3:2.

Напомним Федерация хоккея Канады в середине июля возобновила расследование скандала вокруг бывших игроков молодежной национальной команды. Ранее TSN сообщал, что некая женщина, которой сейчас 24 года, в апреле обратилась в Верховный суд Онтарио с иском, в котором утверждала, что в июне 2018 года неоднократно подвергалась сексуальному насилию в гостиничном номере.

Ответчиками по делу были названы Канадcкая хоккейная лига (CHL), Hockey Canada, а также воcемь неназванных игроков CHL, cреди которых были члены молодежной cборной 2018 года. Обвинения в адреc хоккеиcтов тогда не были доказаны в cуде, иcк в итоге был отозван.

Ранее экс-тренер женской сборной России Вера Паув рассказала, что неоднократно подвергалась сексуальному насилию в бытность футболисткой национальной команды Нидерландов.