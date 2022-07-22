Уткин назвал два сценария матчей «Зенита» в сезоне-2022/23

Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин прокомментировал разгромную победу петербургского «Зенита» над самарскими «Крыльями Советов» (3:0).

«Кажется, у Зенита два варианта сценариев матча на сезон: или они в какой-то момент серьезно включаются – в целых пол-ноги, – не успеешь оглянуться, а уже горишь в три; или они забивают болт. Видимо, накануне всю ночь рубятся в плейстейшн и в треть мизинца играют отвратно, и тогда просто тоска.

Думал потроллить «Крылья», но не хочу быть извергом. Ничего, ребят, это как раз-два в год барин приезжает в имение, и хошь не хошь, а всех молодых девок перепробует», – написал Уткин в Telegram-канале.

На пятой минуте сине-бело-голубые получили право на пенальти, который решил исполнить Андрей Мостовой. Полузащитник не смог переиграть голкипера самарцев Ивана Ломаева, однако был точен на добивании.

На 12-й минуте хозяева получили право на еще один 11-метровый удар. В штрафной площади был сбит бразилец Малком. Пенальти реализовал Далер Кузяев. На 31-й минуте Мостовой оформил дубль.

В следующем туре подопечные Сергея Семака на своем поле сыграют со столичным «Локомотивом». Матч пройдет 30 июля. «Крылья» на следующий день померятся силами с московским «Торпедо».

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