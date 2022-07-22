«Не могу сказать ничего плохого о русских»: чешский хоккеист об отъезде из КХЛ

Чешский экс-хоккеист «Нефтехимика» Лукаш Клок, расторгший контракт с клубом и перешедший в «Аризону Койотс», рассказал об отношении к нему со стороны руководства нижнекамской команды.

«У меня не было проблем ни с руководством, ни с президентом «Нефтехимика». К иностранным хоккеистам они нормально относились. Даже когда появилась информация о том, что воздушное пространство закроют, они пообещали нам, что перевезут через границу и гарантируют, что мы доберемся домой в целости и сохранности.

Не могу сказать ничего плохого о русских или об их поступках. Клуб мог удержать меня, так как контракт был в силе, но решились его расторгнуть. Они пошли мне навстречу, поскольку осознали, в каком положении я находился.

Они знали об угрозах, которые мне присылали. В Европе к хоккеистам, которые играют в КХЛ, теперь относятся совсем иначе, чем к тем же канадцам и американцам, у которых не возникает проблем из-за выступления в России.

В Нижнекамске руководству потребовалось немного времени, чтобы понять это, но рад, что они в конце концов поняли нашу ситуацию. Искренне благодарен им за такое отношение», — цитирует спортсмена Sport.cz.

В минувшем сезоне чех стал вторым бомбардиром «Нефтехимика» в регулярном чемпионате, набрав 31 (5+26) очко в 44 матчах. В Кубке Гагарина на его счету четыре балла (1+3).

Ранее сообщалось, что латвийская хоккейная федерация (LHF) запретила переход своего игрока Яниса Калниньша в хабаровский «Амур».

Новый сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия в Москве между финалистами последнего розыгрыша Кубка Гагарина – магнитогорским «Металлургом» и ЦСКА.