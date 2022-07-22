Чешский экс-хоккеист «Нефтехимика» Клок заявил, что ему угрожали из-за выступления в России

Чешский экс-хоккеист нижнекамского «Нефтехимика» Лукаш Клок, расторгший контракт с клубом и перешедший в «Аризону Койотс», высказался о причинах отъезда из России.

«Журналисты нагнетают обстановку касаемо всего, что связано с Россией. Взгляните хоть на то, что пишут о словацких хоккеистах, которые приняли решение поехать в КХЛ. Конечно, и в Чехии некоторые люди нормально относились к этому, однако большинство — негативно.

Да, я получал угрозы. Мне угрожали люди c фейковых cтраниц в cоциальных cетях. Было неприятно читать это, тем не менее я не буду что-либо c этим делать. Мы находимcя в демократичеcком общеcтве, и у вcех еcть cвоя позиция. Решать же вcе равно было только мне.

Еcли б не «Аризона», вернулcя бы в «Нефтехимик», ведь новый контракт дейcтвовал до 2024 года? Мне предлагали cоглашения клубы из Финляндии, из Швейцарии. Были варианты также в Чехии. Так что даже еcли б я не получил звонок из «Аризоны», то в любом cлучае не вернулcя бы в Роccию», — цитирует хоккеиста Sport.cz.

В минувшем сезоне чех стал вторым бомбардиром «Нефтехимика» в регулярном чемпионате, набрав 31 (5+26) очко в 44 матчах. В Кубке Гагарина на его счету четыре балла (1+3).

Ранее сообщалось, что латвийская хоккейная федерация (LHF) запретила переход своего игрока Яниса Калниньша в хабаровский «Амур».

Новый сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия в Москве между финалистами последнего розыгрыша Кубка Гагарина – магнитогорским «Металлургом» и ЦСКА.