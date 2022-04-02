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В БАТЭ высказались о возможном вхождении в РПЛ

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Официальный сайт БАТЭ

Генеральный директор борисовского БАТЭ Михаил Деменцевич высказался о возможном участии белорусского клуба в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Рассмотрел бы БАТЭ возможность участия в РПЛ? Россия и Белоруссия — члены УЕФА. Сначала такое должно решаться там», — передает слова Деменцевича Sport24.

БАТЭ после двух матчей стартовавшего чемпионата Белоруссии одержал две победы (над «Славией Мозырь» и «Белшиной») и единолично возглавляет таблицу.

Клуб из Борисова является 15-кратным чемпионом Белоруссии. Это национальный рекорд страны. Последний раз БАТЭ становился чемпионом в 2018 году.
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях подконтрольными этим организациям.

Московский «Спартак» должен был сыграть впервые за 10 лет в 1/8 Лиги Европы, а сборная России — с Польшей в рамках стыкового матча отбора к чемпионату мира.

На отдельном собрании была решена судьба белорусских клубов и сборной. Они могут выступать в еврокубках и международных матчах, но будут проводить свои игры на нейтральном поле. Те матчи, где белорусы будут номинальными хозяевами, будут проводиться без зрителей.

Ранее Александр Филимонов раскритиковал ФИФА и УЕФА.

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Футбол. Чемпионат России
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