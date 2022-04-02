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В ФЛГР рассказали, почему Резцову не допустили на ЧР по лыжным гонкам

Вяльбе взяла на себя ответственность за недопуск биатлонистки Резцовой на ЧР по лыжным гонкам

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, почему биатлонистка Кристина Резцова не смогла принять участие в чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре.

«К нам обращались с СБР. У нее нет RUS-пунктов. Ей нужно все это активировать. В прошлом году один биатлонист тоже сильно хотел. Целый круг всего этого прошли, а в итоге он потом не приехал. Поэтому я сказала: «Давайте не будем заморачиваться, у них есть свой чемпионат, пусть она там бегает». Пускай тем, кто это не разрешил, буду я», — приводит слова Вяльбе РИА «Новости».

Также Вяльбе отметила, что не знает, какую цель преследовала Резцова, чтобы принять участие в чемпионате России.

В итоге Кристина Резцова смогла выступить только на чемпионате России по биатлону, который проходит в Тюмени. 31 марта она приняла участие сразу в двух гонках в один день: биатлонистка выступила в сингл-миксте и смешанной эстафете. В сингл-миксте она в паре с Петром Пащенко остановилась в шаге от медали, в смешанной эстафете также стала четвертой в составе команды Ханты-Мансийского автономного округа.

Чемпионат России в Тюмени завершится 3 апреля масс-стартом у женщин и мужской эстафетой. Напомним, что российские и белорусские биатлонисты, которые принимают участие в турнире, отстранены от участия в международных соревнованиях. Изначально они могли выступать под нейтральным флагом, но позже Международный союз биатлонистов (IBU) их отстранил.

Ранее Ирина Казакевич заявила, что иностранцы многое потеряли, отказавшись от наших этапов Кубка мира.

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