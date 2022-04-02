В ФЛГР рассказали, почему Резцову не допустили на ЧР по лыжным гонкам

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, почему биатлонистка Кристина Резцова не смогла принять участие в чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре.

«К нам обращались с СБР. У нее нет RUS-пунктов. Ей нужно все это активировать. В прошлом году один биатлонист тоже сильно хотел. Целый круг всего этого прошли, а в итоге он потом не приехал. Поэтому я сказала: «Давайте не будем заморачиваться, у них есть свой чемпионат, пусть она там бегает». Пускай тем, кто это не разрешил, буду я», — приводит слова Вяльбе РИА «Новости».

Также Вяльбе отметила, что не знает, какую цель преследовала Резцова, чтобы принять участие в чемпионате России.

В итоге Кристина Резцова смогла выступить только на чемпионате России по биатлону, который проходит в Тюмени. 31 марта она приняла участие сразу в двух гонках в один день: биатлонистка выступила в сингл-миксте и смешанной эстафете. В сингл-миксте она в паре с Петром Пащенко остановилась в шаге от медали, в смешанной эстафете также стала четвертой в составе команды Ханты-Мансийского автономного округа.

Чемпионат России в Тюмени завершится 3 апреля масс-стартом у женщин и мужской эстафетой. Напомним, что российские и белорусские биатлонисты, которые принимают участие в турнире, отстранены от участия в международных соревнованиях. Изначально они могли выступать под нейтральным флагом, но позже Международный союз биатлонистов (IBU) их отстранил.

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