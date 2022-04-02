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Ольга Зайцева прокомментировала удовлетворительную оценку работы Шашилова

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Официальный сайт СБР

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева прокомментировала оценку работы тренера женской сборной России Михаила Шашилова.

«Шашилов тренировал женскую команду, медали были, значит результат есть. Медальный план сборная выполнила, если я не ошибаюсь. По этим результатам и оценили его работу, я согласна с этой оценкой. Работать тренером непросто в команде сборной, все камушки прилетают именно в специалиста в конце сезона. Результат будет виден, возможно, не сейчас, в следующем году», — приводит слова Зайцевой «Матч ТВ».

Напомним, что оба специалиста получили удовлетворительную оценку.

В случае с Шашиловым решение было принято большинством голосов — 23 члена совета проголосовали за «удовлетворительно», пять членов — за «неудовлетворительно». Что касается Каминского, 36 «за» при одном воздержавшемся.

Под руководством Шашилова женская сборная России на Олимпийских игра 2022 года завоевала серебряную медаль в эстафете.

Под началом Каминского в Пекине мужская сборная России выиграла бронзовую медаль в смешанной эстафете, также Эдуард Латыпов занял третье место в гонке преследования.

Специалисты были назначены на свои должности старших тренеров команды в мае 2020 года.

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