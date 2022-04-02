Тошич: уверен, что россияне во время ЧМ-2022 будут болеть за сборную Сербии

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, который в настоящий момент выступает за «Тобол», поделился ожиданиями о том, что российские болельщики будут поддерживать сборную Сербии на чемпионате мира 2022 года по футболу в Катаре.

«Помню, когда я играл за сборную Сербии и наша команда не попадала на чемпионат Европы, а сборная России играла в турнире, тогда мы со многими сербами болели за российскую команду. Поэтому уверен, что большинство россиян во время чемпионата мира будут поддерживать и сборную Сербию. Каждый из сербских игроков будет чувствовать это», — приводит слова Тошича «Матч ТВ».

Футболист также дал комментарий относительно текущей ситуации в мире.

«Надеюсь, что все скоро закончится, и российские футболисты и остальные спортсмены будут заниматься своей работой», — заявил Тошич.

Сербский футболист провел за армейских клуб 182 официальных матча с 2010 по 2017 год.

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался о судье сборной России.