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Тошич: уверен, что россияне во время ЧМ-2022 будут болеть за сборную Сербии

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РИА Новости

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, который в настоящий момент выступает за «Тобол», поделился ожиданиями о том, что российские болельщики будут поддерживать сборную Сербии на чемпионате мира 2022 года по футболу в Катаре.

«Помню, когда я играл за сборную Сербии и наша команда не попадала на чемпионат Европы, а сборная России играла в турнире, тогда мы со многими сербами болели за российскую команду. Поэтому уверен, что большинство россиян во время чемпионата мира будут поддерживать и сборную Сербию. Каждый из сербских игроков будет чувствовать это», — приводит слова Тошича «Матч ТВ».

Футболист также дал комментарий относительно текущей ситуации в мире.

«Надеюсь, что все скоро закончится, и российские футболисты и остальные спортсмены будут заниматься своей работой», — заявил Тошич.

Сербский футболист провел за армейских клуб 182 официальных матча с 2010 по 2017 год.

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался о судье сборной России.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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