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Колыванов выделил фаворитов после жеребьевки финальной части ЧМ-2022

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Бывший нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов в беседе с корреспондентом «Газета.Ru» дал комментарий о результатах жеребьевки финальной части ЧМ-2022 по футболу в Катаре.

В этой стадии турнира примут участие 32 команды из Европы, Северной и Южной Америки, Азии и Африки. Некоторые участники еще не определены.

«Кто является фаворитом будущего чемпионата мира? Хорошая команда у испанцев, нидерладцы молодая команда. Немцы после провала на нашем мундиале будут биться. Англичане после проигрыша в финале Евро Италии тоже фавориты. Аргентинцы. Понятно, что ни один чемпионат мира не обходится без сюрпризов. Жалко, что наших не будет, но будем смотреть», — заявил Колыванов.

Специалист также рассказал, за кого будет болеть на предстоящем мундиале.

«Италия не попала, даже не знаю за кого болеть. Буду болеть за Аргентину, чтобы Месси выиграл. Не хватает ему только стать чемпионом мира. Последний ли это турнир для него? Ему уже сейчас, наверное, показывать ту игру, которую он показывал в предыдущие годы. Но Месси остается Месси. Он может нестандартно сыграть, решить судьбу эпизода. Главное, чтобы он подошел в хорошей физической форме, но в 36 лет это сделать тяжело», — отметил экс-футболист.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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